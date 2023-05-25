США — Чехия: во сколько матч 1/4 финала ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 мая, пройдут четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею — 2023 в Латвии и Финляндии. В одном из матчей 1/4 финала встретятся сборные США и Чехии. Матч пройдёт на «Нокиа-Арене» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 16:20 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

В последний раз сборные встречались между собой в рамках чемпионата мира 2022 года. Тогда в матче за третье место результативную победу одержали чехи со счётом 8:4. На групповом этапе того же турнира чешские хоккеисты вновь оказались сильнее со счётом 1:0.

Напомним на текущем чемпионате мира американская команда впервые в истории выиграла все матчи группового этапа.