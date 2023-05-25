Кожевников: Бобровский — великий вратарь. «Флорида» заиграла благодаря ему

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в текущем плей-офф НХЛ. Россиянин помог «Пантерз» попасть в финал Кубка Стэнли во второй раз в клубной истории.

«Не нужно говорить о каком-то преобразовании — Бобровский великий вратарь. Он собрался и почувствовал, что имеет шанс на Кубок Стэнли. Команда тоже в это поверила — сразу игра пошла по-другому. Бобровский стопроцентный лидер в этом плей-офф — команда-то заиграла благодаря ему. Да, мало кто ожидал такого выступления от него, но он великий мастер. Дай бог, чтобы Бобровскому с командой удалось завоевать Кубок Стэнли», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За четыре матча серии финала Восточной конференции с «Каролиной» (4-0) Бобровский пропустил шесть голов с процентом отражённых бросков 96,6%.