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Терещенко: Бобровского критиковали, но благодаря ему «Флорида» прошла в финал Кубка Стэнли

Терещенко: Бобровского критиковали, но благодаря ему «Флорида» прошла в финал Кубка Стэнли
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Трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России Алексей Терещенко прокомментировал выход вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финал Кубка Стэнли.

«Четвёртая игра в серии между «Флоридой» и «Каролиной» получилась равная. В этом противостоянии все игры завершились с разницей в одну шайбу — три овертайма. Я получил удовольствие от последней игры. Несмотря на то что «Флорида» — восьмая команда, уровень был очень высоким.

Бобровский показывает свой уровень. Было много критики в его адрес, но «Флорида» вышла в финал благодаря Сергею. Но и вся команда — молодцы, хорошо действуют на площадке. Нас ждёт интересный финал Кубка Стэнли», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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