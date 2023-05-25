Стал известен срок нового контракта нападающего Виталия Абрамова с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов подписал новый контракт, сообщает пресс-служба армейского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на четыре года.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/2023 форвард сыграл за армейцев 52 матча, в которых набрал 16 очков — забросил 11 шайб и отдал пять результативных передач. В плей-офф на счету Абрамова четыре шайбы и одна результативная передача в 26 матчах. Показатель полезности нападающего в матчах на вылет составил «+3». В составе армейского клуба нападающий стал обладателем Кубка Гагарина.

Всего в КХЛ 25-летний форвард провёл 145 матчей, в которых набрал 47 очков — забросил 28 шайб и отдал 19 результативных передач. Его показатель полезности составил «+12».