Борис Михайлов: желаю Сергею Бобровскому удачи в финале Кубка Стэнли. Пусть всё получится

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов пожелал удачи вратарю «Флориды» Сергею Бобровскому в финале Кубка Стэнли. Россиянин помог «Пантерз» обыграть «Каролину» в финале Восточной конференции со счётом 4-0.

«А чему тут удивляться? Бобровский — один из лучших вратарей НХЛ, так было всегда! У него был небольшой спад, но сейчас Сергей набрал великолепную форму. Все знают о его вратарских возможностях. Если Бобровский продолжит так играть и дальше, то у его команды будут неплохие шансы на Кубок в этом году. Один чемпионства он добиться не сможет, это должен быть командный успех! Желаю Бобровскому удачи, пусть у него всё получится», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Соперник «Флориды» по финалу определится в паре «Вегас» — «Даллас». Хоккеисты «Голден Найтс» ведут в серии со счётом 3-0.