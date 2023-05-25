Абрамов прокомментировал подписание нового контракта с ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов поделился эмоциями от продления контракта с армейским клубом. Новое соглашение с форвардом рассчитано на четыре года.
«Эмоции самые положительные! Очень рад остаться в ЦСКА на четыре года. Спасибо руководству за доверие. Два кубка за два года? Да, это огромный опыт и невероятные эмоции. Будем дальше делать всё возможное, чтобы испытать их ещё раз. Спасибо всем болельщикам за поддержку. Всегда получаю большое количество сообщений в социальных сетях. Буду очень стараться радовать их своей игрой. До встречи на льду, армейцы!» — цитирует Абрамова пресс-служба ЦСКА.
Абрамов в составе ЦСКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
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