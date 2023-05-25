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ЦСКА обменял права на вратаря Самойлова в «Северсталь»

ЦСКА обменял права на вратаря Самойлова в «Северсталь»
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Спортивные права на голкипера Александра Самойлова из ЦСКА переходят к «Северстали» в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба череповецкого клуба. Сообщается, что клуб подписал с вратарём контракт сроком на два года.

Самойлов провёл шесть сезонов (с 2015 по 2021 год) в ВХЛ, выступая за команду «Звезда». Прошедший сезон игрок провёл в белорусской Экстралиге, где защищал ворота хоккейного клуба «Металлург» (Жлобин). Голкипер провёл 66 матчей, заработав коэффициент надёжности 2,1 и отразив 93.2% бросков по своим воротам.

В составе белорусского клуба голкипер дважды становился победителем Экстралиги – в сезонах-2021/2022 и 2022/2023.

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