Коршков — о переходе в «Амур»: дали понять, что берут меня на роль лидера

Нападающий «Амура» Егор Коршков рассказал, как он воспринял переход в хабаровский клуб из «Локомотива». За ярославский клуб форвард начинал карьеру в КХЛ в сезоне-2014/2015.

«Не могу сказать, что как-то тяжело принял этот обмен. Мне позвонили генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило, главный тренер команды Андрей Мартемьянов. Дали понять, что клуб во мне заинтересован. Этот момент положительно сказался на «настроении» этого перехода.

С Андреем Алексеевичем [Мартемьяновым] говорили о моей роли в команде. О том, что берут меня на роль лидера, и на мне будет лежать большая ответственность. Также о том, что смена обстановки пойдёт мне на пользу. Хабаровск поможет перезагрузить карьеру. Говорили и про игровые требования. Я думаю, мне переезд точно пойдёт на пользу. Думаю, всё будет хорошо, да и в целом с плохими мыслями что-то начинать не стоит. В данной ситуации перемены будут к лучшему», — цитирует Коршкова пресс-служба «Амура».

В сезоне-2022/2023 нападающий в 40 матчах регулярки набрал 12 (4+8) результативных баллов. В плей-офф Егор сыграл семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Всего в КХЛ Егор Коршков сыграл 374 встречи, в которых набрал 152 (62+90) результативных балла с показателем полезности «+36».