Сушинский — о причинах ухода Крылова: в «Авангарде» не смогли собрать нормальную команду

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал уход Александра Крылова с должности председателя совета директоров омского клуба. Крылов выразил надежду, что следующим президентом «Авангарда» станет нынешний генеральный менеджер клуба Антон Курьянов.
«Это как-то даже смешно звучит. Зачем ему уходить из клуба? Он был только наблюдателем за процессами в клубе, заплату не получал. Как-то это странно. Удивлён, что он передал управление Курьянову, но у него точно не будет столько полномочий, какие были у Крылова.
Крылов всё ещё будет оставаться в клубе неофициально? Думаю, они не смогли собрать нормальную команду к следующему сезону. Поэтому последовали такие перестановки. Вот и всё», — цитирует Сушинского Sport24.
Крылов занимал должность председателя совета директоров ХК «Авангард» с 2018 года. При нём омский клуб становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/2021.
- 25 мая 2023
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