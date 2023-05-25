Бурмистров о переходе в «Спартак»: давно задумывался о переезде в Москву, предложения были

Новичок «Спартака» Александр Бурмистров рассказал, что давно хотел попробовать себя в одном из московских клубов, и сообщил, что в команде на него рассчитывают как на лидера.

«К переходу в «Спартак» отношусь с оптимизмом. Будет приятно и интересно сыграть наконец-то в Москве – задумывался об этом по ходу карьеры и предложения от столичных клубов у меня были. Вместе с семьёй мы обсудили переезд в Москву – только приветствовали этот выбор, довольны и уже подобрали квартиру.

Конечно, мы уже общались с главным тренером. Обговорили некоторые нюансы – понимаю, что от меня в «Спартаке» ждут очень многого. Нужно будет проявлять лидерские качества и вспомнить, как я играл раньше, показать свой лучший хоккей – главное, что я и сам этого очень хочу! Надеюсь, что всё у нас с командой будет хорошо», — цитирует Бурмистрова пресс-служба «Спартака».

Напомним, «Спартак» подписал с нападающим однолетний контракт. В минувшем сезоне Бурмистров принял участие в 51 матче за казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Всего на счету 31-летнего центрфорварда в Континентальной хоккейной лиге 151 (48+103) очко за 431 матч в составе «Ак Барса», «Салавата Юлаева» и «Металлурга».