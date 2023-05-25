На 47-м году жизни умер бывший хоккеист «Авангарда» Евгений Хацей

Чемпион России 2004 года, обладатель Кубка европейских чемпионов 2005 года в составе «Авангарда» Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни, сообщает пресс-служба омского клуба.

С 2018 года Евгений начал работать в «Авангарде». Уроженец Челябинска занимал должности директора по хоккейным операциям и руководителя по развитию команд МХЛ и ВХЛ. В мае 2022 года был выбран директором хоккейной академии «ястребов».

За свою карьеру Хацей выступал за следующие клубы: «Мечел», «Торпедо» (Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск), «Амур», «Сибирь», «Витязь», «Газовик». Также Евгений был генеральным менеджером «Югры».

Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования родным и близким Евгения Хацея.