На 47-м году жизни умер бывший хоккеист «Авангарда» Евгений Хацей
Поделиться
Чемпион России 2004 года, обладатель Кубка европейских чемпионов 2005 года в составе «Авангарда» Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни, сообщает пресс-служба омского клуба.
С 2018 года Евгений начал работать в «Авангарде». Уроженец Челябинска занимал должности директора по хоккейным операциям и руководителя по развитию команд МХЛ и ВХЛ. В мае 2022 года был выбран директором хоккейной академии «ястребов».
За свою карьеру Хацей выступал за следующие клубы: «Мечел», «Торпедо» (Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск), «Амур», «Сибирь», «Витязь», «Газовик». Также Евгений был генеральным менеджером «Югры».
Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования родным и близким Евгения Хацея.
Комментарии
- 25 мая 2023
-
17:16
-
17:07
-
16:49
-
16:41
-
16:27
-
16:13
-
15:50
-
15:30
-
15:23
-
15:15
-
15:05
-
14:50
-
14:35
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:52
-
13:35
-
13:25
-
13:17
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:27
-
10:22
-
10:11
Партнерский контент