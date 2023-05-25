Стала известна предварительная причина смерти Евгения Хацея

Чемпион России 2004 года в составе «Авангарда» Евгений Хацей скончался, предположительно, от инфаркта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Упал на ровном месте и умер. Предположительно, инфаркт», – сообщил источник.

Хацей – воспитанник челябинской школы хоккея. За свою карьеру Хацей выступал за следующие клубы: «Мечел», «Торпедо» (Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск), «Амур», «Сибирь», «Витязь», «Газовик». Также Евгений был генеральным менеджером «Югры».

С 2018 года Евгений начал работать в «Авангарде». Уроженец Челябинска занимал должности директора по хоккейным операциям и руководителя по развитию команд МХЛ и ВХЛ. В мае 2022 года был выбран директором хоккейной академии «ястребов».

Евгению Хацею было 46 лет.