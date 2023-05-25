Защитник сборной Германии Зайдер получил «5+20» за толчок в борт швейцарца Гаэтана Хаса

В эти минуты в Риге на стадионе «Арена-Рига» проходит четвертьфинальный матч чемпионата мира — 2023 между сборными Швейцарии и Германии. После второго периода счёт 3:1 в пользу Германии.

На 12-й минуте второй двадцатиминутки защитник сборной Германии Мориц Зайдер получил удаление до конца матча за толчок на борт форварда сборной Швейцарии Гаэтана Хаса. Судьи выписали Зайдеру «5+20» после видеопросмотра.

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Напомним, сборная Швейцарии на групповом этапе заняла первое место в турнирной таблице группы В, набрав 19 очков после семи матчей. Национальная команда Германии на групповом этапе стала четвёртой, одержав четыре победы и потерпев три поражения, что принесло ей 12 очков в группе А.

В составе сборной Швейцарии в матче с Германией отсутствует их лучший бомбардир Денис Мальгин.