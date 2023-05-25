Лучший защитник чемпионата Беларуси Волченков перешёл в московское «Динамо»

Белорусский защитник Артём Волченков перешёл в московское «Динамо», сообщает официальный сайт бело-голубых. Контракт с защитником рассчитан на два года и носит двусторонний характер.

«22-летний игрок обороны является воспитанником жлобинского «Металлурга». После школы он переехал в систему сборных Беларуси, где выступал за команды U17 (молодёжная лига), U18 (экстралига Б) и U20 (экстралига). В 2019 году сыграл на юниорском чемпионате мира, в составе команды повторил лучший результат для сборной Беларуси (пятое место).

По ходу сезона-2019/2020 вернулся в «Металлург», где поначалу выступал за фарм-клуб в высшей лиге и за первую команду в экстралиге. С сезона-2020/2021 стал игроком основного состава. Последние два года стали для Волченкова триумфальными. Помимо прогресса и званий двукратного чемпиона Беларуси, он взял и индивидуальные награды, а именно титулы лучшего бомбардира-защитника и лучшего защитника белорусской экстралиги. В прошлом сезоне Артём Волченков провёл 73 игры и набрал 39 (8+31) очков», — сказано на сайте «Динамо».