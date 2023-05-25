В «Динамо» прокомментировали подписание контракта с защитником Волченковым

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с белорусским защитником Артёмом Волченковым.

«Рады приветствовать Артёма Волченкова в составе нашей команды. Молодой леворукий защитник, чемпион Беларуси последних двух сезонов, а также лучший игрок обороны прошедшего чемпионата. Артём — очень трудоспособный хоккеист, который готов делать новый шаг в своей карьере. Переезд в Москву и в КХЛ — большой вызов для Артёма. У него есть всё для того, чтобы завоевать место в основном составе. Желаем ему удачи!», — приводит слова Сопина официальный сайт московского «Динамо».

В прошлом сезоне Артём Волченков провёл за жлобинский «Металлург» 73 игры, в которых набрал 39 (8+31) очков.