В «Динамо» прокомментировали подписание контракта с защитником Волченковым
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с белорусским защитником Артёмом Волченковым.
«Рады приветствовать Артёма Волченкова в составе нашей команды. Молодой леворукий защитник, чемпион Беларуси последних двух сезонов, а также лучший игрок обороны прошедшего чемпионата. Артём — очень трудоспособный хоккеист, который готов делать новый шаг в своей карьере. Переезд в Москву и в КХЛ — большой вызов для Артёма. У него есть всё для того, чтобы завоевать место в основном составе. Желаем ему удачи!», — приводит слова Сопина официальный сайт московского «Динамо».
В прошлом сезоне Артём Волченков провёл за жлобинский «Металлург» 73 игры, в которых набрал 39 (8+31) очков.
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