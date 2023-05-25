В финале ЧМ-2023 будет сборная, которая не играла там с 1934 года

На чемпионате мира — 2023 определилась первая полуфинальная пара турнира. Согласно посеву по итогам группового этапа, сборная США (1) в полуфинале чемпионата мира встретится с национальной командой Германии (8). Встреча состоится в субботу, 27 мая в финской Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».
Отметим, что обе сборные не играли в финалах чемпионатов мира с 1934 года (когда регламент турниров предполагал решающие матчи). Сборная Германии последний раз играла в финальной игре в 1930 году. В той игре немцы проиграли национальной команде Канады со счётом 1:6.
Сборная США последний раз играла в финальной игре в 1934 году с Канадой, где уступила 1:2.
Напомним, вторая полуфинальная пара определится после игр Швеция — Латвия и Канада — Финляндия. Встречи начнутся сегодня, 25 мая в 20:20.
- 25 мая 2023
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