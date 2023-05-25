Швейцария вылетела в 1/4 финала ЧМ во второй раз подряд после первого места в группе

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Швейцарии и Германии. Победу со счётом 3:1 одержали немцы.

Таким образом, Швейцария на втором чемпионате мира подряд занимает первое место в своей группе, но проигрывает в четвертьфинале. В прошлом году национальная команда Швейцарии уступила сборной США (0:3) в 1/4 финала.

В общей сложности швейцарцы проиграли четыре четвертьфинала подряд – на ЧМ-2023, на ЧМ-2022, на ЧМ-2021 и ЧМ-2019. ЧМ-2020 не проводился из-за коронавируса.

Напомним, Швейцария впервые за 84 года начала чемпионат мира с трёх сухих побед над сборными Словении (7:0), Норвегии (3:0) и Казахстана (5:0). В 1939 году Швейцария в первом матче одержала победу над сборной Латвии 12:0, во втором матче — над сборной Югославии 23:0, в третьем — над сборной Чехословакии — 1:0.