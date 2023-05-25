«Омск навсегда останется в сердце». Толчинский попрощался с болельщиками «Авангарда»
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Нападающий Сергей Толчинский, который 24 мая 2023 года перешёл из «Авангарда» в СКА, попрощался с болельщиками омского клуба.
«Авангард», спасибо за эти три сезона. Это было очень крутое время. Огромное спасибо болельщикам, за вашу поддержку, за вашу любовь, вы лучшие! Омск навсегда останется в сердце», — написал Толчинский на своей странице в социальной сети.
Напомним, в составе «Авангарда» Толчинский стал обладателем Кубка Гагарина. Форвард также был признан самым ценным игроком плей-офф сезона-2021.
В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний нападающий провёл в регулярном чемпионате 68 матчей и набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф на счету Толчинского 7 (5+2) очков в 14 встречах.
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