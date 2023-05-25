Экс-генменеджер «Торонто» Дубас встретился с Кросби в Питтсбурге

Бывший генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас встретился с форвардом Сидни Кросби в Питтсбурге на тренировочной арене «Пингвинз» во вторник, сообщает The Hockey News со ссылкой на DK Pittsburgh Sports.

Напомним, ранее стало известно, что «Питтсбург» обратился к «Торонто» с просьбой о разрешении вести переговоры с Кайлом Дубасом. 19 мая 2023 президент «Торонто» Брэндан Шэнахан принял решение уволить генменеджера «Торонто» Дубаса после его слов об усталости.

Ранее «Питтсбург» освободил от своих обязанностей президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора ввиду первого за 17 лет непопадания в плей-офф.