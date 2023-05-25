Карандин: «Амур» занялся скупкой ветеранов — видимо, средства позволяют

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин прокомментировал трансферную политику «Амура» в межсезонье.

«Ещё один сюрприз на трансферном рынке — «Амур». В прошлом сезоне Дальний Восток разделился на удушающую команду — «Адмирал», и весёлую — «Амур». Мне очень понравилась звонкая молодёжь Хабаровска, хотя отдаю должное и результату Владивостока.

Но этим летом «Амур» занялся скупкой ветеранов — видимо, средства позволяют. Посмотрим, выиграет ли он в результате. Но игровое лицо «Амура» поменяется — не уверен, что в более симпатичную сторону», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.

Хабаровский клуб в регулярном сезоне-2022/2023 занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков в 68 матчах.