Карандин: «Амур» занялся скупкой ветеранов — видимо, средства позволяют
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Легендарный советский арбитр Юрий Карандин прокомментировал трансферную политику «Амура» в межсезонье.
«Ещё один сюрприз на трансферном рынке — «Амур». В прошлом сезоне Дальний Восток разделился на удушающую команду — «Адмирал», и весёлую — «Амур». Мне очень понравилась звонкая молодёжь Хабаровска, хотя отдаю должное и результату Владивостока.
Но этим летом «Амур» занялся скупкой ветеранов — видимо, средства позволяют. Посмотрим, выиграет ли он в результате. Но игровое лицо «Амура» поменяется — не уверен, что в более симпатичную сторону», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.
Хабаровский клуб в регулярном сезоне-2022/2023 занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков в 68 матчах.
Карандин — о трансферной ситуации в «Авангарде»:.
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