Евгений Дадонов пропустит четвёртую игру «Далласа» в полуфинале Кубка Стэнли из-за травмы
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Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов пропустит четвёртую игру полуфинала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» из-за травмы, сообщает журналист Дэн Розен со ссылкой на слова главного тренера «звёзд» Питера Дебура.
Напомним, Дадонов получил травму в третьей игре финала Западной конференции плей-офф НХЛ (0:4). Форвард столкнулся со своим же игроком. После падения на лёд он не смог продолжить участие в матче.
Счёт в серии «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 0-3. Четвёртая игра начнётся в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в ночь на 26 мая в 3:00 мск.
В другой полуфинальной серии «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Каролины Харрикейнз», победив всухую — 4-0. «Пантеры» вышли в свой второй финал НХЛ в истории.
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