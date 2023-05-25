Евгений Дадонов пропустит четвёртую игру «Далласа» в полуфинале Кубка Стэнли из-за травмы

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Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов пропустит четвёртую игру полуфинала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» из-за травмы, сообщает журналист Дэн Розен со ссылкой на слова главного тренера «звёзд» Питера Дебура.

Напомним, Дадонов получил травму в третьей игре финала Западной конференции плей-офф НХЛ (0:4). Форвард столкнулся со своим же игроком. После падения на лёд он не смог продолжить участие в матче.

Счёт в серии «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 0-3. Четвёртая игра начнётся в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в ночь на 26 мая в 3:00 мск.

В другой полуфинальной серии «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Каролины Харрикейнз», победив всухую — 4-0. «Пантеры» вышли в свой второй финал НХЛ в истории.