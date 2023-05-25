Определились полуфинальные пары чемпионата мира — 2023 по хоккею

Завершились четвертьфинальные матчи чемпионата мира — 2023 по хоккею. В игре между сборными Швейцарии и Германии победу со счётом 3:1 одержали немцы. США не испытали проблем в игре со сборной Чехии (3:0). Национальная команда Канады уверенно победила хозяев турнира — сборную Финляндии (4:1), а сборная Латвии сенсационно выбила команду Швеции, одержав победу со счётом 3:1.

После окончания игр 1/4 финала чемпионата мира стали известны полуфинальные пары:

Канада – Латвия;

США – Германия.

Напомним, начиная с полуфиналов все матчи пройдут в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена». Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

Сетка плей-офф чемпионата мира — 2023: