На ЧМ-2023 будет уникальный финал в истории мировых первенств

На чемпионате мира — 2023 впервые в истории будет финал, которого раньше ни разу не было на мировых первенствах.

В решающем матче за золотые медали могут сыграть:

США — Канада;

США — Латвия;

Германия — Латвия;

Германия — Канада.

Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Напомним, сборная США не играла в финалах чемпионатов мира с 1934 года, сборная Германии — с 1930 года. Латвия впервые в своей истории вышла в полуфинал мирового первенства. Канадская сборная в прошлом году заняла второе место на чемпионате мира, уступив в финале Финляндии (4:3 ОТ).

Отметим, что все оставшиеся матчи, начиная с полуфиналов, пройдут в финском городе Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».

Сетка плей-офф чемпионата мира — 2023: