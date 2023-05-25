На ЧМ-2023 будет уникальный финал в истории мировых первенств
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На чемпионате мира — 2023 впервые в истории будет финал, которого раньше ни разу не было на мировых первенствах.
В решающем матче за золотые медали могут сыграть:
США — Канада;
США — Латвия;
Германия — Латвия;
Германия — Канада.
Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Напомним, сборная США не играла в финалах чемпионатов мира с 1934 года, сборная Германии — с 1930 года. Латвия впервые в своей истории вышла в полуфинал мирового первенства. Канадская сборная в прошлом году заняла второе место на чемпионате мира, уступив в финале Финляндии (4:3 ОТ).
Отметим, что все оставшиеся матчи, начиная с полуфиналов, пройдут в финском городе Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».
Сетка плей-офф чемпионата мира — 2023:
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