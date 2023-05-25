Красивый победный гол сборной Латвии в ворота Швеции на ЧМ-2023

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Швеции и Латвии. Победу со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) одержали хозяева турнира.
На шестой минуте третьего периода Микс Индрашис, великолепно обыграв хоккеиста сборной Швеции забросил, как оказалось, победную шайбу национальной команды Латвии в матче.
В полуфинале турнира сборная Латвии встретится с национальной командой Канады. Латвия впервые в своей истории вышла в полуфинал мирового первенства.
Все матчи 1/2 финала турнира состоятся в субботу, 27 мая в финском городе Тампера на стадионе «Нокиа-Арена». Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
Отметим, что на чемпионате мира — 2023 впервые в истории будет финал, которого раньше на мировых первенствах ни разу не было.
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