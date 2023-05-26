Определились восемь сборных – участников ОИ-2026

Сборные Финляндии, Канады, Швеции, США, Чехии, Швейцарии и Германии по ходу текущего чемпионата мира по хоккею у мужчин завоевали путёвки на Олимпийские игры – 2026, сообщает Sport.sk. Эти семь команд присоединились к стране-хозяйке Италия, которая имеет гарантированное место на домашнем турнире.
Ещё одно место на ОИ могла получить Россия, но она на данный момент отстранена от участия в соревнованиях ИИХФ. Согласно регламенту олимпийского отбора, восемь путёвок на Игры достаются лучшим командам по рейтингу Международной федерации хоккея 2023 года. Он формируется по результатам четырёх последних чемпионатов мира и Зимних Олимпийских игр-2022. Хотя ЧМ-2023 ещё продолжается и в рейтинге возможны отдельные перестановки, состав первой восьмёрки уже не изменится.
Команда с девятой позиции рейтинга тоже получит место на ОИ-2026 напрямую, если Россия будет отстранена от турнира. Решение по этому вопросу со стороны ИИХФ ожидается в марте следующего года. В данный момент девятое место будет у Словакии, но её может обойти Латвия в случае победы на ЧМ-2023.
Три места на Олимпийских играх — 2026 будут разыграны в серии квалификационных соревнований. Хозяевами финальных отборочных турниров, на каждом из которых на кону будет стоять одна путёвка на Зимние Игры, согласно рейтингу ИИХФ должны стать Словакия, Латвия и Дания. Если же Словакия или Латвия попадёт на ОИ напрямую, то одну из решающих квалификаций примет Норвегия.
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