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Гол Павелски в овертайме помог «Далласу» одержать первую победу в серии с «Вегасом»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе гостей первый гол забил Вильям Карлссон, ему ассистировали Райлли Смит и Николя Руа. Вторую шайбу «Вегаса» забросил Джонатан Маршессо с передач Брейдена Макнэбба и Джека Айкела.

За «Даллас» дублем отметился американский нападающий Джейсон Робертсон. Итоговый счёт матча в овертайме установил форвард хозяев Джо Павелски.

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов не принимал участия в игре.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывали «Каролина» и «Флорида». «Флорида» выиграла серию со счётом 4-0.