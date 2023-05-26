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Гол Павелски в овертайме помог «Далласу» одержать первую победу в серии с «Вегасом»

Гол Павелски в овертайме помог «Далласу» одержать первую победу в серии с «Вегасом»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе гостей первый гол забил Вильям Карлссон, ему ассистировали Райлли Смит и Николя Руа. Вторую шайбу «Вегаса» забросил Джонатан Маршессо с передач Брейдена Макнэбба и Джека Айкела.

За «Даллас» дублем отметился американский нападающий Джейсон Робертсон. Итоговый счёт матча в овертайме установил форвард хозяев Джо Павелски.

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов не принимал участия в игре.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывали «Каролина» и «Флорида». «Флорида» выиграла серию со счётом 4-0.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
26 мая 2023, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Карлссон (Смит, Руа) – 04:17 (5x5)   1:1 Робертсон (Хейсканен, Хинц) – 15:42 (5x4)   1:2 Маршессо (Макнэбб, Айкел) – 30:23 (5x5)   2:2 Робертсон (Линделль, Доми) – 37:21 (5x5)   3:2 Павелски (Хейсканен, Хинц) – 63:18 (5x4)
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