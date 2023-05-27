Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 1/2 финала 27 мая

Сегодня, 27 мая, пройдут матчи полуфиналов чемпионата мира по хоккею — 2023 в Латвии и Финляндии. Сегодня пройдут обе встречи 1/2 финала — в разные слоты времени.
Расписание 1/2 финала чемпионата мира:
14:20 (мск). «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия), Канада — Латвия;
18:20. «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия), США — Германия;
Вчера в Риге прошли последние матчи турнира. Начиная со стадии полуфиналов чемпионата мира, все оставшиеся матчи пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере (Финляндия).
Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Напомним, сборная США не играла в финалах чемпионатов мира с 1934 года, сборная Германии — с 1930 года. Латвия впервые в своей истории вышла в полуфинал мирового первенства. Канадская сборная в прошлом году заняла второе место на чемпионате мира, уступив в финале Финляндии (3:4 ОТ).
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