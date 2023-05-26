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Джо Павелски вышел на 13-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

Итоговый счёт матча в овертайме установил форвард хозяев Джо Павелски, для которого заброшенная шайба стала 73-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Американский форвард вышел на 13-е место в истории лиги, повторив результат Дино Сиссарелли. Ближайшей целью для 38-летнего нападающего теперь является результат Марио Лемье (76).

Лидером по голам в плей-офф за всю историю НХЛ является Уэйн Гретцки, забросивший 122 шайбы за 208 матчей. Следом располагаются Марк Мессье (109), Яри Курри (106), Бретт Халл (103), Гленн Андерсон (93), Майк Босси (85), Джо Сакик (84), Морис Ришар (82), Клод Лемье (80), Жан Беливо (79), Яромир Ягр (78) и Лемье.

