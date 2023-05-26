Стало известно расписание финала Кубка Стэнли. Существует два расклада

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала возможные расклады по расписанию плей-офф.

Если «Вегас Голден Найтс» выиграет финал Западной конференции в пяти играх, первая игра финала Кубка Стэнли 2023 года состоится в среду, 31 мая. Если финал Западной конференции будет определён в шести или семи играх, первая игра финала Кубка Стэнли состоится в субботу, 3 июня.

Сегодня в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывали «Каролина» и «Флорида». «Флорида» выиграла серию со счётом 4-0.