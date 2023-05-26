Павелски вышел на пятое место по числу победных голов в плей-офф НХЛ

Форвард «Далласа» Джо Павелски стал автором победного гола в овертайме четвёртого матча финала Запада с «Вегасом» (3:2 ОТ). «Старз» сократили отставание в серии и сделали счёт в противостоянии 1-3.

В активе 38-летнего американского нападающего стало 73 шайбы в плей-офф НХЛ в 180 играх за карьеру. Из них 18 стали победными в матчах. По этому показателю Павелски разделил пятое место в истории НХЛ с Морисом Ришаром. Лишь четверо хоккеистов забили больше победных голов в плей-офф – Уэйн Гретцки и Бретт Халл (по 24), Джо Сакик и Клод Лемье (по 19).

Павелски вышел на 13-е место в истории лиги, повторив результат Дино Сиссарелли. Ближайшей целью для 38-летнего нападающего теперь является результат Марио Лемье (76).