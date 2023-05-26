Павелски вышел на пятое место по числу победных голов в плей-офф НХЛ
Поделиться
Форвард «Далласа» Джо Павелски стал автором победного гола в овертайме четвёртого матча финала Запада с «Вегасом» (3:2 ОТ). «Старз» сократили отставание в серии и сделали счёт в противостоянии 1-3.
В активе 38-летнего американского нападающего стало 73 шайбы в плей-офф НХЛ в 180 играх за карьеру. Из них 18 стали победными в матчах. По этому показателю Павелски разделил пятое место в истории НХЛ с Морисом Ришаром. Лишь четверо хоккеистов забили больше победных голов в плей-офф – Уэйн Гретцки и Бретт Халл (по 24), Джо Сакик и Клод Лемье (по 19).
Павелски вышел на 13-е место в истории лиги, повторив результат Дино Сиссарелли. Ближайшей целью для 38-летнего нападающего теперь является результат Марио Лемье (76).
Комментарии
- 26 мая 2023
-
08:35
-
08:20
-
07:24
-
07:10
-
06:57
-
06:52
-
06:02
-
02:24
- 25 мая 2023
-
23:34
-
23:25
-
23:20
-
23:08
-
23:00
-
22:50
-
22:43
-
22:37
-
22:14
-
21:48
-
21:26
-
21:04
-
20:45
-
20:25
-
20:12
-
20:03
-
19:41
-
19:30
-
19:22
-
19:15
-
19:02
-
18:55
-
18:47
-
18:32
-
18:23
-
18:20
-
18:09
Партнерский контент