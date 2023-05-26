Форвард «Вегаса» — о поражении от «Далласа»: соперник больше хотел победить и играл лучше
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Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо отметил большое желание соперника в четвёртом матче серии с «Далласом» (2:3 ОТ). «Старз» удалось сократить отставание в серии до счёта 1-3.
«Они играли хорошо и отлично действовали в обороне. Я думаю, что сегодня они были лучше нас. Мы старались играть правильно, но я думаю, что их отчаяние было немного больше, чем наше. В это время года речь идёт о том, кто хочет победить больше. Я думаю, что сегодня они хотели этого больше, чем мы», — цитирует Маршессо пресс-служба лиги.
Пятый матч серии состоится 28 марта на площадке «Вегаса». Напомним, в финале Кубка Стэнли одну из команд уже ожидает «Флорида», которая в четырёх матчах финала Восточной конференции оказалась сильнее «Каролины».
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