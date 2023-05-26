Величкин: Малкин гарантировал Морису победную серию, чтобы тот отменил тренировки на базе

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин вспомнил о работе с Полом Морисом в «Металлурге». Нынешний главный тренер «Флориды» возглавлял магнитогорский клуб в сезоне-2012/2013. Под руководством специалиста клуб вышел в плей-офф, где уступил «Салавату Юлаеву» в первом раунде (3-4).

«Он такой педант, всё делал очень чётко, структурированно. Приезжал на работу в семь утра, и нам приходилось быть в это же время, мол, неудобно – он на месте, а начальства нет. Работал допоздна, очень много разбирал видео, индивидуально работал с ребятами. [Том] Баррассо был как рубаха-парень, а тот – интеллигент, но достаточно жёсткий. Мог прикрикнуть, психануть, но не «закусывал» ребят. Есть тренеры, которые после этого больше не дадут кому-то играть, а тот потом подойдёт, переговорит, чтобы наказание пошло на пользу.

И я, и Виктор Рашников однозначно предлагали ему продолжить работу у нас. Но у него были семейные проблемы, и он ответил, что ему тяжело, и супруга тогда не могла с ребёнком прилететь. С ним круто работалось. Я вспомнил момент, когда у нас была серия поражений, мы с ним сидели у него в кабинете. И он говорит: «У вас же, мол, есть база команды, давайте мы туда завезём ребят, мы будем готовиться, чтобы их никто не отвлекал».

После того как он объявил об этом команде, ко мне пришёл Женя Малкин и спросил: «Геннадий Иванович, для чего вы это делаете?» Я отвечаю, что это не я, это Пол. Малкин говорит: «При чём тут он? Они слова такого, «база», не знают, давайте уберём, мы и так семей не видим, гарантируем, что следующая серия будет победной». Я рассказал это Полу, он спросил про гарантии Малкина, я ответил, что они есть. Морис ответил: «Хорошо, давайте отменим такое решение», – цитирует Величкина ТАСС.

Напомним, «Флорида» под руководством Мориса вышла в финал Кубка Стэнли в текущем плей-офф НХЛ. «Пантерз» во второй раз в клубной истории вышли в финал, где в 1996 году уступили «Колорадо» со счётом 0-4.