Майк Тайсон посетил четвёртый матч серии «Даллас» — «Вегас» и болел за «Старз»
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон посетил четвёртый матч серии «Даллас» — «Вегас» (3:2 ОТ). Боксёр надел майку «Старз» с фамилией хоккеиста Макса Доми. Тайсон следил за игрой в компании бывшего рестлера Рика Флэра и бывшего тафгая клубов НХЛ Тая Доми.
Фото: NHL.com
Напомним, в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Победный гол в овертайме забил ветеран Джо Павелски.
Благодаря этой победе «Старз» сократили отставание в серии — 1-3. Следующий матч состоится на площадке «Вегаса» 28 мая.
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