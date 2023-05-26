Защитник сборной Латвии — о выходе в полуфинал ЧМ: одни из лучших эмоций в жизни

Защитник сборной Латвии Карлис Чуксте поделился эмоциями от победы в матче 1/4 финала чемпионата мира со Швецией (3:1). Латвийская сборная впервые в своей истории сыграет в полуфинале чемпионата мира.
«Невероятно. Сделать это перед нашими болельщиками – нечто особенное. Одни из лучших эмоций, что я когда-либо испытывал в хоккее и в жизни. По ходу игры были моменты, когда они оказывали на нас давление, но мы здорово с этим справились. Наша команда всегда сражается на льду. Никогда заранее не скажешь, что произойдёт на льду, но мы отвечаем за свои усилия. И мы всегда выкладываемся на 100%», – цитирует Чуксте пресс-служба ИИХФ.
В полуфинале турнира сборная Латвии встретится с национальной командой Канады. Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
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