Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с нападающим Максимом Мухаметовым, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Сообщается, что соглашение с 24-летним казахстанским форвардом рассчитано на один год.

Мухаметов является воспитанником школы «Барыса». Форвард выступал за «Барыс» U18 (2015–2017), «Снежных Барсов» (2016–2019), и «Номад» (2019–2023). В прошедшем сезоне в чемпионате Казахстана на счету Максима 37 игр в регулярном чемпионате и 39 (19+20) очков при показателе полезности «+18». В плей-офф форвард принял участие в 17 матчах и набрал 20 (8+12) баллов при показателе полезности «+10».

На текущем чемпионате мира в Финляндии и Латвии Максим Мухаметов играл за сборную Казахстана. В семи встречах форвард заработал 3 (3+0) очка.