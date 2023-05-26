«Северсталь» продлила контракт с нападающим Петуниным

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Александром Петуниным, сообщает пресс-служба череповецкого клуба. Сообщается, что новое соглашение рассчитано на два года.

Петунин стал одним из лучших снайперов команды в минувшем регулярном чемпионате КХЛ. За 55 матчей регулярки форвард набрал 26 очков — забросил 16 шайб и отдал 10 результативных передач. Петунин стал лучшим бомбардиром «Северстали» в плей-офф. За семь матчей в серии с ЦСКА нападающий отметился семью результативными баллами — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Всего в КХЛ на счету 26-летнего нападающего 285 матчей, в которых Петунин набрал 127 (58+69) очков. Показатель полезности форварда составил «+9».