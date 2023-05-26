Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдёт в Германии

Германия получила право на проведение чемпионата мира по хоккею 2027 года. Выборы страны-хозяйки ЧМ состоялись на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея в финском Тампере.
Конкурентом Германии за право принять мировое первенство был Казахстан. Заявка Германии получила 75% голосов, Казахстана — 25%. Также ранее одним из претендентов была Норвегия, которая отозвала свою заявку в январе.
Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме, обе арены вмещают свыше 13 тысяч человек. Точные даты проведения турнира — 14–30 мая.
В последний раз в Германии проходили матчи чемпионата мира в 2017 году. Тогда чемпионат проводился совместно с Францией. Единолично Германия последний раз организовывала чемпионат мира в 2010 году — соревнования прошли в Кёльне, Мангейме и Гельзенкирхене. Всего страна в десятый раз примет мировое первенство.
Текущий чемпионат мира проходит в Финляндии и Латвии, в 2024 году турнир пройдёт в Чехии, в 2025-м — на территории Швеции и Дании, в 2026-м — в Швейцарии.
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