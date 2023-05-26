Назаров: никто не отменяет газ или нефть из России. А хоккейную сборную Запад боится

Известный тренер Андрей Назаров оценил заявление главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа о неполитизированности решений организации.
«Лично мне непонятно, почему для нашей страны в ИИХФ просто берут и отменяют хоккей. Думаю, всё просто: на Западе боятся, что что сборная России может выиграть чемпионат мира. Очень странное и непонятное решение, изначально смешали политику со спортом, а теперь мы видим унылые полуфиналы. Вы, например, можете представить футбольный мундиаль без сборной Аргентины, Бразилии или Германии?
Посмотрите, никто не отменяет газ или и нефть из России. Причём по любым ценам. И никогда не отменит. А тут решили отыграться на хоккее и говорят, что это не политическое решение, просто смешно это слышать. На мой взгляд, Россия могла бы выставить на чемпионат мира две сборные своей страны, у нас много звёзд. Организаторы нас просто испугались. Побоялись, что мы станем чемпионами. Безусловно, мы были бы в финале. Так что новый французский старче Люк Тардиф лукавит. Так и скажите: «Мы боимся Россию и не хотим видеть её чемпионом». Кстати, сборная Беларуси, которую тоже отстранили от турнира по политическим причинам, тоже не затерялась бы и выступила достойно», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В одном полуфинале чемпионата мира — 2023 сборная Канады встретится с Латвией, в другом — сборная США с Германией.
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