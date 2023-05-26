«Не хватает слов, чтобы описать эмоции». Вратарь сборной Латвии — о выходе в полуфинал ЧМ

Вратарь сборной Латвии Артур Шилов поделился эмоциями от выхода в полуфинал чемпионата мира — 2023. Латвийская сборная в 1/4 финала обыграла Швецию со счётом 3:1. Голкипер отразил 40 бросков.

«Я пока не могу описать свои эмоции, у меня не хватает слов, чтобы их передать. Мы счастливы, что одержали победу. Ребята боролись до конца, блокировали каждый бросок.

Мои 40 сейвов? Каждая игра сложна по-своему. Главное — найти и уловить ритм. Сегодня это сработало. Нужно больше двигаться в воротах. Уверенность возрастает по мере того, как вы лучше ладите со своими товарищами по команде. Нужно спокойнее играть в обороне, где-то придержать шайбу.

Сейчас вся команда находится в великолепном настроении и готова бороться за каждую шайбу. Хоккей состоит из маленьких нюансов — выиграть дуэли, заблокировать бросок. Бросай по воротам, авось шайба войдёт — как третий гол. Вот как мы построили свою игру», — цитирует вратаря Sportacentrs.

В полуфинале турнира сборная Латвии встретится с национальной командой Канады. Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.