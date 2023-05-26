Главный тренер Швеции о поражении от Латвии: мы очень разочарованы, ехали сюда не за этим

Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам прокомментировал сенсационное поражение в 1/4 финала чемпионата мира от сборной Латвии (1:3).

«Сейчас мы очень разочарованы. Мы приехали сюда совсем за другим, а не просто за выходом в четвертьфинал. Мы начали игру хорошо и так, как хотели. Даже после их первого гола мы продолжали играть хорошо. Соперник отлично играл в меньшинстве? Не скажу, что это нас уничтожило, но точно повлияло на ход игры. В любом случае это придало дополнительных сил сборной Латвии.

Почему не взяли просмотр третьей шайбы? Мы связались с тренерами на трибунах, которые видели гол со всех сторон. Думаю, мы приняли правильное решение», — цитирует тренера Sportacentrs.

Сборная Швеции не может завоевать медали чемпионатов мира с 2018 года, когда команда стала обладателем золотых наград.