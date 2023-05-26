Юханссон: Швеция гораздо сильнее Латвии и должна выигрывать 10 из 10 матчей с ними

Голкипер сборной Швеции Ларс Юханссон не смог скрыть разочарования от сенсационного поражения в 1/4 финала чемпионата мира от сборной Латвии (1:3). Голкипер отразил лишь 12 из 15 бросков соперника.

«Мы гораздо более сильная команда и должны выигрывать десять из десяти игр с таким соперником. Мы играли правильно в 90% случаев, но, к сожалению, нас наказывали в тех немногих моментах, которые были у соперника. Это очень тяжело. Мы вообще ничего подобного не ожидали и сильно разочарованы», — цитирует Юханссона Sportacentrs.

Сборная Швеции не может завоевать медали чемпионатов мира с 2018 года, когда команда стала обладателем золотых наград. В полуфинале сборная Латвии сыграет со сборной Канады.