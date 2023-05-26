Сейейс: Латвия на кураже может взять реванш у сборной Канады

Бывший главный тренер рижского «Динамо» Нормунд Сейейс оценил выход сборной Латвии в полуфинал чемпионата мира по хоккею — 2023. Специалист считает, что у латвийской сборной есть хорошие шансы пройти сборную Канады и оказаться в финале.

«Историческое и неожиданное событие для нашей сборной. Своей игрой хоккеисты заслужили играть в полуфинале. От матча к матчу игроки прибавляли и делали работу над ошибками. Это прозвучит странно, но ключевой матч на чемпионате мира был с Канадой, где мы проиграли 0:6. Лучше холодный душ получить в первой игре, чем в последней.

Тренерский штаб перестроил игру, хоккеисты начали играть более самоотверженно. Где не получалось забивать шайбы красиво — через комбинации, заносили с мясом. Блокировали много атак соперников, головой даже отбивали шайбу. Где случались проблемы и провалы, выручал вратарь. В общем, коллектив от матча к матчу прибавлял. Закономерно обыграли Швецию в четвертьфинале. Все эксперты говорили, что против агрессивной игры шведы не выдержат, так и получилось.

Даже пятиминутное удаление Латвия героически отыграла. После игры со сборной Швеции есть уверенность, что всё по силам. Можно взять реванш у канадской сборной за поражение в первом туре. Как говорится, снаряд дважды в одну яму не падает. Канаду видели, после поражения 0:6 выводы сделаны. На кураже можно их победить», — цитирует Сейейса Legalbet.

Сборная Латвии впервые в своей истории попала в полуфинал чемпионата мира по хоккею. В полуфинале она сыграет со сборной Канады. Матч пройдёт 27 мая и начнётся в 14:20 мск.