Глава Федерации хоккея Чехии: мы провалили чемпионат мира, тренер должен дать объяснения

Президент Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик сделал первое заявление после проигрыша чешской сборной в матче 1/4 финала чемпионата мира со сборной США (0:3).

«Тренер сборной Кари Ялонен должен объяснить исполкому, почему чемпионат не удался. Мы провалили чемпионат мира. Исполком попросит тренера объяснить, почему не хватило творчества, мужества, воли и боевого духа. Исходя из этого, будем принимать дальнейшие решения. Нас ждёт большая ответственность на домашнем чемпионате мира, где наш стиль игры должен измениться», — написал Гадамчик в своей соцсети.

Сборная Чехии проиграла четыре матча из восьми на чемпионате мира — 2023. Владелец «Динамо» (Пардубице) Петр Дедек заявил, что половина игроков не соответствовала уровню сборной.