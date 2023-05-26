Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Глава Федерации хоккея Чехии: мы провалили чемпионат мира, тренер должен дать объяснения

Глава Федерации хоккея Чехии: мы провалили чемпионат мира, тренер должен дать объяснения
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик сделал первое заявление после проигрыша чешской сборной в матче 1/4 финала чемпионата мира со сборной США (0:3).

«Тренер сборной Кари Ялонен должен объяснить исполкому, почему чемпионат не удался. Мы провалили чемпионат мира. Исполком попросит тренера объяснить, почему не хватило творчества, мужества, воли и боевого духа. Исходя из этого, будем принимать дальнейшие решения. Нас ждёт большая ответственность на домашнем чемпионате мира, где наш стиль игры должен измениться», — написал Гадамчик в своей соцсети.

Сборная Чехии проиграла четыре матча из восьми на чемпионате мира — 2023. Владелец «Динамо» (Пардубице) Петр Дедек заявил, что половина игроков не соответствовала уровню сборной.

Материалы по теме
Владелец «Динамо» Пардубице: половине игроков нечего было делать в сборной Чехии на ЧМ
Материалы по теме
Мощнейший позор шведов и ожидание уникальной развязки. Итоги четвертьфиналов ЧМ по хоккею
Мощнейший позор шведов и ожидание уникальной развязки. Итоги четвертьфиналов ЧМ по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023