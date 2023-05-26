Давыдов — о Гусеве: герой Олимпиады, даже в возрасте пригодится любому клубу КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион, бывший защитник «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал возможный переход нападающего Никиты Гусева в московскую команду.
«Много разговоров о Никите Гусеве. Никак не соглашусь с теми скептиками, которые говорят, что этот форвард СКА — не «динамовского» стиля. Послушайте, если у нас свой лучший хоккей показывал Вадим Шипачёв, то почему не заиграть новыми красками Гусеву, который похож на нашего экс-капитана если не по амплуа, то по стилю?
Гусев — мастер, герой Олимпиады. Даже в возврасте он пригодится любому клубу КХЛ, кроме, может, двух армейских. Окончательное решение — за руководством. У клуба есть определённая кадровая политика, в том числе по финансам, он и примет решение. Но хоккейные плюсы Гусева налицо.
Я считаю, что наш главный Алексей Кудашов получит все возможности меняться и расти. В этом и проявится его тренерский класс.У нас много рабочих форвардов, молодёжи, но нужны и мастера, многое повидавшие. Думаю, Кудашов найдёт общий язык с Гусевым», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.
В минувшем регулярном сезоне КХЛ 30-летний Гусев провёл за СКА 37 игр, в которых отметился 23 шайбами и 26 результативными передачами, набрав в общей сложности 49 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев сыграл 13 матчей, в которых набрал 12 (5+7) результативных баллов. В апреле стороны договорились о расторжении контракта.
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