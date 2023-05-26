На возвращение России в международный хоккей не повлияет ситуация в мире — Миллер

Журналист TSN Горд Миллер рассказал, что на возможное возвращение сборных России и Беларуси в международный хоккей не особо повлияет ситуация на Украине.

«Большинство представителей сборных сейчас на конгрессе Международной федерации хоккея. Все уверены, что пройдут годы, прежде чем Россию и Беларусь вернут на мировые соревнования. Вне зависимости от того, когда и как закончится ситуация на Украине», — написал Миллер в «Твиттере».

Сборные России и Беларуси пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов. Была сформирована сборная «Россия 25», которая в конце апреля – мае провела турне по городам России, а также сыграла на турнире в Казахстане и встретилась с командой Беларуси в Минске. Руководил ею наставник СКА Роман Ротенберг.