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Россия должна была провести МЧМ-2032, теперь это маловероятно — Миллер

Россия должна была провести МЧМ-2032, теперь это маловероятно — Миллер
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Журналист TSN Горд Миллер рассказал, что по предварительному графику Международной федерации хоккея (IIHF) Россия должна была провести молодёжный чемпионат мира в 2032 году. Однако из-за мировых событий маловероятно, что стране оставят эту возможность.

«Просто для ясности: этот предварительный график был определён в 2018 году. России и Беларуси cейчас запрещено принимать участие в турнирах под эгидой IIHF и проводить мероприятия у себя в стране из-за мировых событий. Поэтому на данный момент крайне маловероятно, что России разрешат провести молодёжный чемпионат мира в 2032 году», — написал Миллер в «Твиттере».

По плану, который опубликовал Миллер, молодёжные чемпионаты мира до 2033 года должны были пройти в следующих странах:

Швеция (2024)
Канада (2025, 2027, 2030, 2033)
США (2026, 2031)
Финляндия (2028)
Чехия (2029)

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