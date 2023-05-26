Давыдов — о Козлове в «СЮ»: с сырым составом стал вторым, но есть опасения за новый сезон

Трёхкратный олимпийский чемпион, бывший защитник «Динамо» Виталий Давыдов высказался о ситуации в «Салавате Юлаеве» и работе главного тренера команды Виктора Козлова.
«Там, судя по прессе, и с новичками проблемы, и с финансами. Но, зная Уфу, надеюсь, всё образуется. Самонов? Читал, что регистрировать новых игроков клуб из-за задолженностей пока не может. Но если Самонова возьмут, это усиление, Виктор хотя бы в воротах от кого-то оттолкнётся.
Но для Уфы, на мой взгляд, главное — нападение. Молодёжь там выстрелила в первом сезоне, но впереди сезон второй, синдромный. Много раз убеждался, что почти все молодые проходят его очень тяжело. В атаке Уфа потеряла Кадейкина — и это уже удар. Зато оставила загадочного товарища Хо-Сэнга — и это второе. Смотрю в эти дни на чемпионате мира Хартикайнена с Манниненом и понимаю, каких форвардов Козлову так не хватает (смеётся).
Гуськов в «Салавате»? Фамилия громкая, хоккейная, но Гуськов — не Гусев. Хотя в нынешней ситуации Козлов будет счастлив получить и такого нападающего — работящего, на перспективу. Вообще, мне понравился первый сезон Виктора в Уфе, с сырым составом «Салават» стал вторым на Востоке, который будет поплотнее нашего Запада. Но есть опасения за сезон второй. Буду болеть за Козлова и его команду — естественно, за исключением матчей с «Динамо», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.
- 26 мая 2023
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