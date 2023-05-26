Брагин: вертикаль СКА позволяет игрокам прогрессировать, попадать в сборную страны

Заслуженный тренер России Валерий Брагин прокомментировал работу хоккейных академий страны и поделился мнением о развитии детско-юношеского хоккея России.

«Во-первых, нужно отдать должное и поблагодарить тех людей, кто болеет и переживает за наш хоккей, за его развитие, уделяет пристальное внимание и вкладывает немалые средства в строительство академий, созданию необходимых условий для роста и развития ребят. Это очень важно. И очень хорошо, что существует специальная программа подготовки «Красная Машина». Ещё будучи главным тренером молодёжной сборной России, я видел, как игроки прогрессируют.

Уверен, что и недавнее турне сборной «Россия 25» по нашим городам, а также Минску и Астане принесёт огромную пользу тем, кто был в команде Романа Ротенберга. Нужно как можно чаще проводить подобные серии. Это необходимо. Сейчас завершается очередной хоккейный сезон региональными финальными турнирами в разных городах России.

Хотелось бы отметить Академию СКА, которая вышла на главные роли, постоянно находясь в призёрах, а в этом сезоне питерцы стали лучшими. И в этом ничего удивительного нет. В СКА выстроена сильная клубная вертикаль, которая позволяет игрокам прогрессировать, набираться опыта и попадать в сборную страны», — сказал Брагин «Чемпионату».