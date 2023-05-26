Кожевников — о Панине: или станет большим лидером, или смешным ветеранчиком

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в «Салавате Юлаеве» не хватает лидеров, и в связи с этим высказался о капитане команды Григории Панине.
«Лидеры, которые тащили команду в последних регулярках, ушли, говорю обо всех этих мастеровитых, но капризных легионерах во главе с Умарком, Хартикайненом и Ларсеном. Теперь лидерство в Уфе необходимо проявлять опытным россиянам. Но пока не вижу, что они осознали ситуацию и готовы вести талантливую молодёжь за собой. А без этого «зелёные дерби» не взять.
Возьмите защитника Панина. Капитан команды, опытнейший игрок — и пока не вижу у него лидерской ответственности. То гол в свои ворота забьет, то буллит «привезёт», то, как в последнем матче с «Ак Барсом», на ровном месте удаление заработает. И всё это на фоне расслабухи в обычной жизни. Все эти шутки-прибаутки, ролики с собачками и прочее работают только в том случае, если в раздевалке у тебя срабатывает тумблер и ты становишься примером для молодёжи, вожаком. Особенно это важно в Уфе, где столько молодых талантов, которым для роста необходимы правильные ветераны.
Считаю, что этот сезон будет для Панина показательным. Да, в прошлые годы он собирался на плей-офф, но регулярки у него были очень средние, их в Уфе вытягивали легионеры. Теперь нужно тянуть команду и в гладком чемпионате. Если он сможет, то станет большим лидером. Если нет — то обычным смешным ветеранчиком, которых у нас в хоккее немало и которые много говорят, но мало делают», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.
- 26 мая 2023
-
18:40
-
18:15
-
17:38
-
17:37
-
17:10
-
16:33
-
16:27
-
16:11
-
15:55
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:35
-
14:20
-
14:10
-
13:50
-
13:35
-
13:10
-
12:55
-
12:25
-
12:10
-
11:50
-
11:40
-
11:15
-
10:50
-
10:33
-
10:03
-
09:35
-
09:15
-
08:55
-
08:35
-
08:20
-
07:24
-
07:10
-
06:57