Григорий Панин отреагировал на слова Александра Кожевникова про себя

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин отреагировал на слова Александра Кожевникова в свой адрес.
«Александр Викторович — жёсткий, но авторитетный эксперт, иногда резок, но к нему в хоккее прислушиваются, поскольку он всё доказал на льду своими титулами. Если честно, прочитав его интервью, сначала немного разозлился. Но потом понял, что такова судьба «ветеранчиков» — каждый год начинать с нуля и заново всё доказывать. Так что интервью помогло мне закуситься, где-то стало трамплином. Да и партнёры по команде, наверное это увидели — и здорово поддержали. Наверное, отсюда и лучшие для меня показатели — по играм, голам, передачам.
Кожевников позже сказал, что этим сезоном я доказал, что являюсь большим лидером? Спасибо Александру Викторовичу за такую оценку. Думаю, и в следующем сезоне развилка от Кожевникова будет только мотивировать», — приводит слова Панина Russia-Hockey.ru.
- 26 мая 2023
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